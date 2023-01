Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Angst etwas zu verpassen hatten wikifolio Trader letzte Woche allen voran bei dem US-amerikanischen Brennstoffzellenhersteller Plug Power. Die Aktie des Wasserstoff-Players legte auf Wochensicht um 20,7 Prozent zu. Im selben Zeitraum landete das Wertpapier in deutlich mehr wikifolios (60% Käufe / 40 % Verkäufe), als im vergangen halben Jahr (53 % Käufe / 47 % Verkäufe). Die hervorragende Performance der Aktie scheint sich durch positive Unternehmensnachrichten in einem freundlichen Marktumfeld zu erklären. Plug Power eröffnete vergangene Woche eine neue Fertigungsanlage im US-Bundesstaat New York und verkündete den Eingang eines Großauftrags. wikifolio Trader Vincent Soltau (Juliette) nennt die Details des Deals: „Plug Power hat einen Auftrag zur Lieferung von zwei 30-Tonnen-pro-Tag (TPD)-Wasserstoffverflüssigungssystemen (auch bekannt als Wasserstoffverflüssiger) an TC Energy Corporation erhalten.“