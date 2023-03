Taking Profit bei Netflix

Das Netflix Billig-Abo nimmt Fahrt an. Rund 1 Million monatliche Nutzer verzeichnet das Abo-Modell mit Werbung zwei Monate nach Beginn in den USA derzeit. Die Befürchtung, dass sich dieser Zuwachs vor allem aus bestehende Kunden speist, die auf das Billig-Abo wechseln, hat sich nicht bewahrheitet. Laut Netflix sind die Nutzer des „Basic-Abos“ größtenteils neue oder ehemalige Kunde. An der Börse kommt das gut an. Die Aktie ist auf Wochensicht deutlich im Plus (8.67 %). Einige wikifolio Trader nutzen den Aufwind und nehmen Gewinne mit. Das Trading Sentiment zeigt, dass die Verkäufe bei der Netflix-Aktie derzeit deutlich überwiegen.