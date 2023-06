Buying the Dip bei Borussia Dortmund



Das Debakel des BVB (Borussia Dortmund) um den deutschen Fußball-Meistertitel tat auch der Aktie des Vereins nicht gut. Am 27. Mai war ein Anteilsschein des BVB noch fast 6 € wert - heute sind es nur rund 4,3 €. Wo enttäuschte Fans verkaufen, wittern rationale Anleger Investmentchancen. So kommentierte etwa wikifolio Trader Dirk Uhle (DUFF) trocken: „BVB-Aktie außerbörslich -26.7 % nach dem Desaster gegen Mainz. Somit wieder Wechsel auf die Käuferseite.“ In Uhles wikifolio Value+ ist die BVB-Aktie derzeit mit 6,7 % gewichtet. Dass es ihm zuletzt viele gleichgetan haben, zeigt ein Blick auf das wikifolio Trading-Sentiment: