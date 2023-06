Fear of Missing Out bei Intel

Bei der Aktie des Chipherstellers Intel geht es derzeit steil bergauf. 20,9 % Performance auf Monatssicht stehen zu Buche. 14,5 % Wertzuwachs waren es allein in der letzten Wochen. Ausgelöst wurde die Rally von einem optimistischeren Ausblick des Intel-CFOs. David Zisner erwartet für das laufende Quartal einen Umsatz zwischen 12,0 bis 12,5 Milliarden Dollar. Ursprünglich war die Sprache von 11,5 – 12,5 Milliarden Dollar. Von weiteren positiven Nachrichten weiß wikifolio Trader Karl Heber (Silberpfeil60) zu berichten: „Intel-Chef Pat Gelsinger trifft am Montag den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz. Bei dem Gespräch geht es um höhere Finanzhilfen für die von Intel geplanten Fabriken in Sachsen-Anhalt. Medienberichten zufolge könnte Intel rund 9,9 Milliarden Euro statt der bislang zugesagten 6,8 Milliarden Euro erhalten.“ In Gelsingers wikifolio eMobility ist die Intel-Aktie mit 1 Prozent gewichtet.