Laut dem Marktexperten Andreas Lipkow konzentrierten sich die Anleger zum Wochenschluss auf positive Aspekte wie die anziehenden Exporte Chinas, die tendenziell nachlassende Inflation und die anhaltenden Zinssenkungshoffnungen in den Vereinigten Staaten. Diese hatten am Nachmittag nach schwachen US-Konjunkturdaten neue Nahrung erhalten. So hat sich die von der Universität Michigan erhobene Stimmung der Verbraucher im Juli unerwartet eingetrübt.