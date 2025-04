China kündigte Gegenzölle auf US-Importe in Höhe von 34 Prozent an - sie sollen am 10. April in Kraft treten. Der EuroStoxx 50 sackte daraufhin um 4,60 Prozent auf 4'878,31 Zähler ab und erreichte den tiefsten Stand seit Ende vergangenen Jahres. Damit sind die bisherigen Kursgewinne des Börsenjahres 2025 wieder dahin. Von der runden 5'000er-Marke hat sich der Index zunächst nach unten abgesetzt.