Selbst in der Schweiz, wo konservatives Anlegen gelebt wird, ist man immer Krypto-freundlicher. Laut einer neuen Studie der Hochschule Luzern im Auftrag von Postfinance investieren 11 Prozent der hiesigen Bevölkerung in Bitcoin. Bei den Jüngeren und Vermögenderen sind die Anteile höher. Einen deutlich grösseren Wert wies eine Moneyland-Umfrage vom April aus, wonach 24 Prozent der Anlegerschaft Bitcoin halten. Diese Zahlen legen nahe: Mindestens 1 Million Schweizer investieren in Krypto.