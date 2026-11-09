06:20
Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich bei der IG Bank 0,21 Prozent höher bei 14'792 Punkte.
+++
06:15
+++
06:10
+++
04:30
Die asiatischen Aktienmärkte haben sich zum Wochenstart nach den jüngsten Turbulenzen im Technologiesektor wieder stabilisiert.
In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Montag um 3,4 Prozent auf 59'386,57 Punkte zu, und der breiter gefasste Topix notierte 3,4 Prozent höher bei 3833,55 Zählern. Auch in China griffen die Anleger wieder zu: Die Börse Shanghai gewann 0,5 Prozent auf 3665,94 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,2 Prozent auf 4064,17 Punkte. Zuvor hatten Zweifel an der Profitabilität von Künstlicher Intelligenz (KI) für heftige Verluste gesorgt.
Der Wahlsieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen hatte in der Vorwoche die Furcht vor einer strengeren Regulierung von KI und Rechenzentren geschürt und Technologiewerte als grosse Verlierer auf Talfahrt geschickt. In China litten KI-Aktien zudem unter US-Exportbeschränkungen.
«Die Märkte sind noch lange nicht über den Berg», sagte Analyst Kyle Rodda vom Broker Capital.com. Nach den Wahlen sei das regulatorische Risiko gestiegen, zudem hätten grosse Tech-Konzerne in der Berichtssaison enttäuscht. «Die Dynamik bleibt nach unten gerichtet», fügte er hinzu. Für zusätzliche Nervosität sorgte eine interne Untersuchung beim Chip-Schwergewicht Nvidia wegen einer romantischen Beziehung zwischen Konzernchef Jensen Huang und einer mutmasslichen chinesischen Spionin.
In China rückten zudem handelspolitische Signale und Konjunkturdaten in den Fokus. Die Regierung in Peking verlängerte die Aussetzung von Strafzöllen in Höhe von 24 Prozent auf US-Importe um zwei Monate, um das Verhandlungsklima nach dem jüngsten Gipfeltreffen in Washington zu stützen. Ein Zoll von zehn Prozent bleibt jedoch bestehen. Gleichzeitig zeigten neue Daten, dass die Erzeugerpreise in der Volksrepublik im Oktober wegen hoher Energiekosten mit 5,7 Prozent so stark stiegen wie seit fast viereinhalb Jahren nicht mehr. Die Verbraucherpreise legten dagegen wegen der schwachen Binnennachfrage nur um 0,7 Prozent zu.
+++
03:15
Der Dollar profitierte von einem überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht, der die Spekulationen auf eine Zinserhöhung der US-Notenbank (Fed) im Dezember anheizte. Unterdessen wurde bekannt, dass Japan im Juli mit der Rekordsumme von umgerechnet rund 50 Milliarden Dollar am Devisenmarkt interveniert hatte, um den Yen-Verfall zu stoppen.
+++
02:50
Die Preise für Brent gaben tendenziell nach, nachdem US-Präsident Donald Trump neue Angriffe auf den Iran als «höchst unwahrscheinlich» bezeichnet hatte, solange die Friedensgespräche Fortschritte machten. Analyst Tim Waterer von KCM Trade wertete Trumps Äusserungen als «gemässigter», der Markt warte jedoch ab, ob dies nur ein vorübergehender Tonwechsel sei. Zudem dämpfte die Aussicht auf ein weltweites Überangebot die Kauflaune der Investoren.
+++
01:00
Die US-Börsen hatten zum Wochenschluss nach den schweren Verlusten bei KI-Werten eine Erholungsrally hingelegt und damit die Nerven der Anleger etwas beruhigt. In dieser Woche blicken die Investoren nun gespannt auf neue US-Inflationsdaten sowie auf die Quartalsbilanzen weiterer Technologiekonzerne wie Applied Materials und Cisco.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)