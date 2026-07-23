06:20
Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich bei der IG Bank 0,25 Prozent tiefer bei 14'293 Punkten.
Anleger warten auf die Halbjahreszahlen der SMI-Schwergewichte Nestlé und Roche. Zudem werden Kühne+Nagel sowie Givaudan die Bücher öffnen.
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Der Euro kostet 92,97 Rappen (-0,04 Prozent). Ein Dollar ist 81,30 Rappen wert (-0,17 Prozent).
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Der japanische Nikkei-Index legte um ein Prozent zu, der südkoreanische Kospi gewann sogar mehr als drei Prozent. Der Anstieg des Ölpreises schürte jedoch Inflationssorgen und die Furcht vor früheren Zinserhöhungen in den USA. «Wir werden einen eher vorsichtigen Handelstag erleben, da die guten Nachrichten von den Bilanzen mit dem eskalierenden Konflikt im Nahen Osten konkurrieren», sagte Nick Twidale, Marktstratege bei ATFX Global.
Die Aussicht auf ein boomendes Chipgeschäft hat den asiatischen Börsen am Donnerstag Auftrieb gegeben. Gleichzeitig dämpften Sorgen vor einer Eskalation im Nahen Osten die Stimmung, die den Ölpreis auf ein Sechs-Wochen-Hoch trieben. Für Fantasie sorgten hohe Investitionspläne von US-Technologiekonzernen wie Alphabet, die der Halbleiterbranche in der Region zugutekommen dürften.
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Der von grossen Tech-Konzernen dominierte Nasdaq 100 verlor 0,54 Prozent auf 28'998,10 Punkte, nachdem er allerdings tags zuvor um fast zwei Prozent gestiegen war. Der überwiegend mit Standardwerten bestückte Wall-Street-Index Dow Jones Industrial verlor 0,01 Prozent auf 52'218,58 Zähler. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,14 Prozent auf 7498,96 Punkte nach.
Die Berichtssaison nimmt zunehmend Fahrt auf und die Nervosität der Anleger stieg, denn letztlich gingen Alphabet , Tesla und IBM nach einem stabilen Handelsstart mit Verlusten zwischen 1,3 und 2,3 Prozent aus dem Tag. Bei der Google -Mutter herrscht Sorge darüber, ob sich die massiven Investitionen des Konzerns in Künstliche Intelligenz (KI) lohnen. Bei Tesla warten Anleger auf Neuigkeiten im Bereich Autonomes Fahren und Robotik und bei IBM rechnen Analysten mit einer Senkung der Jahresprognose. Die in diesem Jahr mit fast plus 70 Prozent bereits stark gelaufene Aktie von Texas Instruments dagegen legte vor dem Quartalsbericht um 1,0 Prozent zu.
Für die Aktien von AT&T ging es um 3,5 Prozent nach oben. Der Telekomkonzern gewann im zweiten Quartal im Mobilfunkgeschäft fast ein Drittel mehr Neukunden als erwartet.
Mit etwas mehr als 6 Prozent sprangen die Anteilscheine von Philip Morris zeitweise auf ein Rekordhoch knapp unter 200 US-Dollar, bevor sie letztlich 3,3 Prozent höher schlossen. Umsatz und operativer Gewinn des Tabakkonzerns übertrafen im zweiten Quartal die durchschnittlichen Analystenschätzungen.
Für die Papiere von GE Vernova ging es dagegen um 8,7 Prozent abwärts. Zwar hob der Energietechnikkonzern sein Jahresumsatzziel an, enttäuschte aber mit seinem Windkraftanlagen-Geschäft. Dort weitete sich der Verlust im Vergleich zum Vorjahreszeitraum aus, was Anleger nach der Kursrally seit Jahresbeginn von 65 Prozent zum Anlass nahmen, Gewinne mitzunehmen.
AMD gewannen 1,5 Prozent. Der Halbleiterhersteller und der KI-Forschungskonzern Anthropic kündigten eine strategische Partnerschaft zum Einsatz von AMD-GPUs mit einer Gesamtleistung von bis zu 2 Gigawatt an. Zudem hat AMD künftige Eigenkapitalinvestitionen in Anthropic in Höhe von bis zu 5 Milliarden Dollar zugesagt.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)