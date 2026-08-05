Der Dow Jones schraubte seine Bestmarke im Verlauf bis auf fast 54'273 Punkte nach oben. Am Ende betrug sein Plus 1,71 Prozent auf 54'085,88 Zähler. Der ebenfalls rekordhohe S&P 500 legte um 1,79 Prozent auf 7736,52 Punkte zu. Der Nasdaq 100 blieb zu einer Bestmarke zwar noch auf Abstand, verbuchte aber einen besonders deutlichen Kurssprung von 3,32 Prozent auf 29'733,16 Punkte. Er steigerte sein Plus binnen weniger Tage in der Spitze schon auf fast zehn Prozent.