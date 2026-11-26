Der Treiber für die trotz des wieder aufgetauchten Zoll-Gespensts steigenden Kurse ist insbesondere die spektakuläre Kehrtwende der US-Aktien am Vortag nach Börsenschluss in den USA. Nach massiven Verlusten zu Beginn - der Nasdaq lag im Tagestief beinahe 5 Prozent im Minus - kam es in der zweiten Handelshälfte zu einem selten gesehenen Aufschwung. Die Nasdaq-Aktien verloren letztlich weniger als 1 Prozent und der Dow Jones schloss nach einer Aufholjagd um rund 1000 Punkte per Saldo knapp im Plus.