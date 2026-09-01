Der Dax wird am Dienstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten ‌in ⁠den Handel starten. Neue Kampfhandlungen am Wochenende im Iran ⁠und Spekulationen auf steigende Zinsen hatten bereits am Montag die ‌jüngste Rekordjagd an den europäischen Aktienmärkten ‌ausgebremst und den deutschen ​Leitindex um 1,2 Prozent auf 26'258 Punkte fallen lassen. Am Freitag war er noch auf ein Rekordhoch von 26'618 Zählern geklettert.