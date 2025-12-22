Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,3 Prozent auf 157,34 Yen ‌und legte leicht auf 7,0404 Yuan zu. Zur Schweizer Währung rückte er ‍etwas auf 0,7944 Franken vor. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1715 Dollar und zog leicht auf 0,9308 Franken an. Der Yen stand nach ​der Zinserhöhung der BOJ weiter unter Druck, da Investoren sich mehr auf die zurückhaltenden Äusserungen von Notenbankchef Kazuo Ueda konzentrierten, der kaum Hinweise auf Tempo und Zeitpunkt der nächsten Zinserhöhung gab.