Am heutigen Montag sind keine Firmennews angesagt. Im Fokus dürften die Papiere der beiden grossen Pharmafirmen Roche und Novartis stehen. Sie haben beide am Freitag(abend) eine Vereinbarung mit der US-Regierung unterzeichnet. Im Gegenzug für zum Teil drastische Preissenkungen ihrer Medikamente sollen sie eine Befreiung von Zöllen für die nächsten drei Jahre erhalten. Ausserdem bekräftigten sie ihre bereits angekündigten milliardenschweren Investitionen in den USA.