Drei Jahre lang dominierten Wetten auf Unternehmen aus dem Bereich Künstliche Intelligenz (KI) den US-Aktienmarkt. Doch nun setzen Investoren zunehmend darauf, dass dieser Trend, angeführt von den grössten Tech-Riesen - den sogenannten «Magnificent Seven» - einer breiteren Marktbeteiligung weichen wird. Tatsächlich hat 2026 schon eine deutliche Umschichtung stattgefunden, bei der Aktien aus traditionelleren Branchen Wachstumstitel weit übertroffen haben. «Die Sorgen über die Investitionsausgaben für KI konkurrieren mit den 'Hoffnungen und Träumen' einer Ausweitung infolge der beschleunigten US-Wirtschaft», fasste Chris Senyek von Wolfe Research zusammen.