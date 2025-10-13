Mittlerweile haben sich die Wogen aber wieder etwas geglättet, da Trump plötzlich wieder versöhnlichere Töne angeschlagen hat. «Machen Sie sich keine Sorgen um China, alles wird gut! Der hochgeschätzte Präsident Xi hatte nur einen schlechten Moment. Er will keine Depression für sein Land, und ich auch nicht», schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Zudem dürften die Anleger ihren Blick nun wieder stärker auf die Quartalsberichte richten, die in den nächsten Tagen und Wochen veröffentlicht werden. So berichten am Dienstag einige grössere US-Banken. Hierzulande stehen unter anderem die Bluechip-Firmen Givaudan (Dienstag), ABB, Nestlé und VAT (alle am Donnerstag) auf der Agenda.