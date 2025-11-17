Auf den ersten Blick zeichnet sich ein ruhiger Start in die Woche ab. So hat sich der Knoten in den Zollverhandlungen zwischen der Schweiz und den USA bereits am Freitag gelöst. Auch in den USA kehrte nach den jüngsten deutlichen Kurskorrekturen wieder etwas Beruhigung ein.Der Dow Jones gab am Freitag noch etwas nach, während es die technologielastige Nasdaq sogar wieder in den positiven Bereich schaffte.