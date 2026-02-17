06:20
Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich bei der IG Bank 0,01 Prozent höher bei 13'632.5 Punkten.
US-Vorgaben fehlen für den hiesigen Markt, nachdem die US-Börsen am Montag wegen eines Feiertags geschlossen waren. Am Freitag hatte die Wall Street nur wenig verändert geschlossen, könnte am Dienstag aber wieder unter Druck geraten. "Während der offizielle Handel an der Wall Street feiertagsbedingt ruht, signalisiert der geöffnete Terminmarkt weiter fallende Aktienkurse in New York", kommentierte ein Marktbeobachter am Montagabend hiesiger Zeit.
Der SMI bewegt sich indes - dank seiner defensiven Ausrichtung - weiter auf Rekordniveau. Das Allzeithoch markierte er mittlerweile bei 13'670 Punkten.
05:20
Die asiatischen Börsen haben sich am Dienstag im feiertagsbedingt ausgedünnten Handel zurückhaltend gezeigt. Im Fokus der Anleger standen die bevorstehenden Atomverhandlungen zwischen den USA und dem Iran in Genf, die die Ölpreise in die Höhe trieben. «Der Markt bleibt durch geopolitische Unsicherheiten verunsichert, wobei die Anleger aufgrund der anstehenden Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran sowie zur Ukraine in dieser Woche vorsichtig sind», sagten Analysten der ANZ. Die Börsen auf dem chinesischen Festland, in Hongkong, Singapur, Taiwan und Südkorea blieben wegen des Neujahrsfestes geschlossen. In Tokio gab der Nikkei-Index 0,9 Prozent auf 56.275,29 Punkte nach. Der breiter gefasste Topix verlor 0,8 Prozent auf 3.756,47 Zähler. Belastet wurde der japanische Markt von Konjunktursorgen, nachdem am Vortag schwächer als erwartet ausgefallene BIP-Daten veröffentlicht worden waren.
04:36
03:12
01:30
An der Wall Street fand am Montag wegen des Feiertags «Presidents' Day» kein Handel statt. Der US-Standardwerteindex Dow Jones hatte sich am Freitag kaum verändert bei 49.500,93 Punkten aus dem Handel verabschiedet.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)