Unter dem Störfeuer der Meldungen aus dem Iran und der gesamten Golfregion geht auch die Berichtsaison der Unternehmen zum Geschäftsjahr 2025 weiter. Diese hält erneut zahlreiche Termine von Schweizer Unternehmen aus der zweiten Reihe bereit. Am Montag wird aber vor allem die UBS Schlagzeilen machen, die den Geschäftsbericht publiziert und damit auch das Millionensalär von Konzernchef Sergio Ermotti.