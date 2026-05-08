Abenteuerliche Kaufempfehlungen und Aktienkursexzesse: Das Geschehen heizt sich auf

Auch in den letzten Tagen stand das Geschehen bei uns am Schweizer Aktienmarkt wieder ganz im Zeichen der Quartalsberichterstattung. Insbesondere der gestrige Donnerstag verlangte uns Wirtschaftsjournalisten und Börsenkolumnisten alleine schon von seiner schieren Zahlenflut einiges ab. Denn neben Swiss Re und Swisscom aus dem Swiss Market Index (SMI) warteten mit Montana Aerospace, Valiant, AMS Osram und Avolta gleich mehrere Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe mit Zahlenkränzen auf. Und nicht eben wenige dieser Zahlenkränze waren gespickt mit Überraschungen unterschiedlichster Art – wobei man schon ganz genau hinschauen musste, weshalb denn jetzt die Börse so reagierte wie sie reagierte.