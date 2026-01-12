Zumindest wenn es nach der UBS geht, ist das Ende der Fahnenstange damit noch lange nicht erreicht. In einer 52 Seiten starken Studie über die Baumaterialhersteller weltweit erhöhen die Autoren um Julian Radlinger ihr Zwölf-Monats-Kursziel für die Aktien von Holcim auf 93 (zuvor 78) Franken und verleihen ihrer Kaufempfehlung damit abermals Nachdruck. Sie machen beim Unternehmen alle nötigen Zutaten für ein weiteres erfolgreiches Jahr aus. Es ist das höchste mir bekannte Kursziel für die Valoren des Weltmarktführers aus Zug. Die nächsthöheren Kursziele gehen auf das Konto von Deutsche Bank mit 91 Franken und Kepler Cheuvreux mit 90 Franken.