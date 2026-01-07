Novartis, ABB und Co: Aktienanalysten kassieren ihre Verkaufsempfehlungen

Ebenfalls für Gesprächsstoff sorgt in hiesigen Börsenkreisen eine viele Seiten starke Studie der britischen Barclays über die europäischen Pharmahersteller. Darin warnen die Autoren um James Gordon bei wichtigen Novartis-Medikamenten wie Entresto, Tasigna oder Promacta vor wegbrechenden Umsätzen sowie vor zunehmendem Wettbewerbsdruck in vielen Therapiegebieten. Das hält die Analysten allerdings nicht davon ab, die Aktien des Basler Unternehmens im Rahmen einer Wiederabdeckung mit «Equal Weight» und einem Kursziel von 120 Franken einzustufen.