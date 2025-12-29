Auf diese Schweizer Aktien haben es Leerverkäufer mit Blick aufs 2026 abgesehen

Auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, hält es die SIX Swiss Exchange bis heute nicht für notwendig, Statistiken zum Treiben der Leerverkäufer zu führen. Während in den USA solche Statistiken öffentlich zugänglich sind, müssen Leerverkäufe etwa in Deutschland sogar im dortigen Pendant zu unserem «Schweizerischen Handelsamtsblatt» publiziert werden. Man könnte also allenfalls fast von so etwas wie einer «Unterlassungs-Sünde» seitens der SIX sprechen. Ein wenig mehr Transparenz wäre aus Anlegersicht höchst wünschenswert.