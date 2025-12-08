Roche, Sika und Co: Diese Aktien reiten auf der Umstufungswelle

Bis in die ersten Januartage des Jahres 2023 hinein lautete ihr Anlageurteil für die Valoren der Basler Pharmagruppe sogar bloss «Underweight». In diese Zeit zurück geht auch die Verkaufsempfehlung für die Genussscheine von «Branchennachbar» Roche. Doch auch hier rudern die Analysten nun zurück und gehen von «Underweight» auf «Neutral». Zählte das Kursziel mit 230 Franken bis zuletzt zu den tiefsten überhaupt für das Indexschwergewicht, gehört das überarbeitete mit 350 Franken neuerdings zu den höchsten Kursprognosen. Nur gerade die Berufskollegen bei der Bank of America kommen mit 350 Franken zum selben Schluss. Anders als Vosser und seine Mitautoren preisen die Bank-of-America-Analysten die Genussscheine der Pharma- und Diagnostikgruppe aus Basel jedoch mit «Buy» zum Kauf an.