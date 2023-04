Am vergangenen Freitag versprach ich meinen Leserinnen und Lesern die vorerst letzte ruhige Börsenwoche, bevor die Quartalsberichterstattung auch bei uns so richtig an Fahrt aufnimmt. Zumindest was die Handelsumsätze angeht, scheint mich mein Bauchgefühl zwar nicht im Stich gelassen zu haben. Diese sind hierzulande nämlich auch weiterhin ziemlich mager. An Arbeit sollte es uns Wirtschaftsjournalisten und Börsenkolumnisten dennoch nicht mangeln.