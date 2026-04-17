Aktien Europa: UBS warnt vor Druck auf die Unternehmensgewinne

Die Aktien von Cicor gingen am Tag der Zahlenveröffentlichung sogar um mehr als elf Prozent höher aus dem Handel, obschon der Quartalsumsatz mit knapp 161 Millionen Franken weit hinter den durchschnittlich von Analysten erwarteten 172 Millionen Franken zurückblieb. Dieser Kurssprung dürfte vor allem dem erfreulich starken Auftragseingang geschuldet gewesen sein. Mit 196,4 Millionen Franken an neuen Aufträgen übertraf der Rüstungszulieferer selbst die kühnsten Erwartungen deutlich. Zudem hielt er an der bisherigen Zielbandbreite für den operativen Jahresgewinn (EBITDA) von 70 bis 80 Millionen Franken bei einem Jahresumsatz zwischen 700 und 750 Millionen Franken fest. Das Unternehmen selbst macht die Erreichbarkeit seiner diesjährigen Ziele allerdings davon abhängig, dass die momentane geopolitische Situation keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf die Absatzmärkte oder auf die Fähigkeit zur Abarbeitung des Auftragsbestandes hat.