Aktien Europa: US-Investmentbank warnt vor 15-Prozent-Rücksetzer

Dass die Pläne der Politik in Bern in Börsenkreisen selbst am heutigen Mittwoch noch hohe Wellen werfen, überrascht mich nicht. Denn wie der für J.P. Morgan tätige Analyst Kian Abouhossein schreibt, kommt die Vorlage seinem Worst-Case-Szenario ziemlich nahe. Während er im laufenden Jahr weiterhin mit Aktienrückkäufen im Umfang von 3 Milliarden Dollar rechnet, kürzt er seine Annahmen für die beiden Folgejahre von 6 auf 3,5 Milliarden Dollar und von 8 auf 4 Milliarden Dollar. Damit einher gehen Gewinnschätzungsreduktionen von bis zu sieben Prozent. Dennoch hält der Analyst sowohl an seiner «Overweight» lautenden Kaufempfehlung sowie am Kursziel von 37 Franken fest. Er wähnt die Aktien der UBS im europäischen Bankensektor wie bis anhin in der Favoritenrolle.