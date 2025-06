New Yorker Börse grenzt frühe Verluste ein. Nvidia und Co flott unterwegs und dem Gesamtmarkt eine wertvolle Stütze. Situation bei den Langfristzinsen bleibt allerdings angespannt. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel vermutlich auch deshalb bereits wieder im Angebot. Verlieren bis zu 0.3pc. Dortige Börsen uneinheitlich bis schwächer. Regierung in Washington setzt in den Gesprächen mit den wichtigsten Handelspartnern Druck auf. Fordert bis Mittwoch konkrete Zugeständnisse ein. Europa und die Schweiz zur Stunde noch richtungssuchend. Bitcoin weiterhin eher farblos.