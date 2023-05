Was in Las Vegas geschieht, bleibt in Las Vegas. So scherzt man in der "Stadt der Sünde" zumindest. Doch das gilt nicht für New York. Die Situation der amerikanischen Regionalbanken gehört auch aus Schweizer Sicht genauestens im Auge behalten – schliesslich war es letztendlich der Kollaps der Silicon Valley Bank, welcher der Credit Suisse das Genick brach. Zudem wissen gerade alteingesessene Börsen-Füchse nur zu genau: Die dortige Börse bruacht nur laut zu niesen und es verschlägt jene bei uns mit einer schweren Grippe ins Bett.