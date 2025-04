Aktienmärkte: Was den jetzigen Kurseinbruch von bisherigen Börsen-Crashes unterscheidet

Schon vor Wochen warnte ich mehrmals vor einer Überhitzung an der amerikanischen Leitbörse in New York. Ich äusserte damals die Sorge, dass eine längst überfällige Korrektur der dortigen Aktienkurse auch jene bei uns in der Schweiz in Mitleidenschaft ziehen könnte. Dass es ausgerechnet die Regierung in Washington selber ist, welche mit ihrem Strafzoll-Regime den Damm zum Bersten brachte, entbehrt nicht einer gewissen Ironie...