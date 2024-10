Mitte August hatte Tecan die Ziele schon einmal nach unten angepasst. Alleine an diesem Tag wurden die Aktien des Laborausrüsters mit einem Minus von 17 Prozent abgestraft. In Analystenkreisen übte man sich damals in Schadensbegrenzung. So hielten etwa Deutsche Bank, UBS oder die Berenberg Bank an ihren Kaufempfehlungen fest – wenn auch mit teils deutlich tieferen Kurszielen.