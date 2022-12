Zumindest an der New Yorker Börse stösst Kepler Cheuvreux damit jedoch auf taube Ohren. Wie Erhebungen der Bank of America zeigen, haben die in europäische Aktien investierenden Aktienfonds dort nunmehr schon seit 42 Wochen in Folge einen Nettoabfluss von Geldern zu beklagen. Seit Januar summieren sich die Abflüsse mittlerweile auf 106 Milliarden Dollar. So etwas gab es noch nie zuvor.