Aktienausblick eines bekannten Brokers macht nicht nur Schweizer Börsenbeobachter sprachlos

Wichtige Erkenntnisse erhoffe ich mir einmal mehr von der ersten Januar-Woche. Zur Erinnerung: So wie die erste Januar-Woche an den Aktienmärkten wird, wird das ganze Jahr. Das besagt zumindest eine alte Börsenregel, die sich mit teils beeindruckenden Zahlen untermauern lässt. Denn nur in den Ausnahmejahren 1998, 2000, 2007 und 2018 ging die Faustregel beim Swiss Performance Index (SPI) in den vergangenen 25 Jahren nicht auf...