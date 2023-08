Hinzu kommt nun auch noch ein Titelverkauf aus der Teppich-Etage von SoftwareOne. Ein nicht namentlich genanntes Geschäftsleitungsmitglied trennt sich von Aktien im Gesamtwert von 39'000 Franken, wie aus einer Offenlegungsmeldung an die SIX Swiss Exchange hervorgeht. Das ist zugegebenermassen zwar kein sehr grosser Betrag. Mir will allerdings nicht so recht in den Kopf, wieso jemand aus der Geschäftsleitung trotz des Übernahmeversuchs und der Prüfung strategischer Möglichkeiten Kasse macht.