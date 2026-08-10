Bekannter Analyst: Bei den Schweizer Industrieaktien werden die Karten neu gemischt

In einem mir vorliegenden Kommentar berichtet Laager nun davon, dass die Karten bei den hiesigen Industrieaktien neu gemischt werden. Den ihm vorliegenden Informationen zufolge fliesst wieder vermehrt Geld in traditionelle Zykliker wie den Windkraftzulieferer Schweiter oder die beiden Hersteller von Befestigungssystemen Bossard und SFS Group. Auch Georg Fischer habe sich wieder zum Anlegerliebling gemausert. Ähnliches zeichne sich bei Burckhardt Compression ab. Während Laager die Valoren des Herstellers von Kolbenkompressoren schon eine ganze Weile mit einem Kursziel von 670 Franken zum Kauf anpreist, fangen seine Berufskollegen bei Kepler Cheuvreux oder Cantor gerade erst an, sich für diese zu erwärmen. Chefanalyst Torsten Sauter bei Kepler Cheuvreux erhöhte sein Anlageurteil kürzlich von «Hold» auf «Buy» mit einem Kursziel von 570 (zuvor 505) Franken. Tags zuvor nahm der Cantor-Analyst die Erstabdeckung mit «Overweight» und einem Kursziel von 640 Franken auf.