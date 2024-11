Noch bis vor ein paar Tagen hatten sich die Valoren sogar im Kurs verachtfacht. Doch dann wurde Robert Francis Kennedy Jr. in Washington für den Posten des Secretary of the Department of Health and Human Services nominiert, was am Freitag auch bei den hiesigen Aktien aus dem Gesundheitswesen eine grössere Verkaufslawine lostrat. Bei Börsenschluss kosteten die Valoren von Kuros noch 25 Franken und damit satte 20 Prozent weniger als am Abend zuvor. Gestern Montag kosteten sie zeitweise nicht mal mehr 20 Franken.