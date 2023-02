Wie die Ökonomen der Deutschen Bank berichten, trendet bei Google in Übersee der Begriff "Soft Landing". Ihren Erhebungen zufolge war das Interesse zuletzt beinahe so gross wie im Mai 2008. Wer schon etwas länger an der Börse tätig ist, der dürfte sich noch gut erinnern, was in den Monaten danach kam: Die amerikanische Wirtschaft verfiel in die tiefste Rezession seit 80 Jahren.