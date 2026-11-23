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Mir liegen soweit zwar nur drei Aktienausblicke für 2027 vor. Ein 93 Seiten starker aus der Feder der Londoner Strategen der UBS, einer von Morgan Stanley im Umfang von 75 Seiten sowie einer der britischen Barclays. Letzterer erstreckt sich sogar über fast 200 Seiten.
Auf einen bekannten Namen aus der Schweiz stösst man allerdings in allen drei Aktienausblicken: Jenen der Cartier-Mutter Richemont.
Bei Barclays schaffen es die Aktien des Luxusgüterkonglomerats sogar auf die Liste der 46 «Key Overweights for 2027» - als einzige Vertreter aus der Schweiz wohlverstanden. Als Gegenpol finden sich die Inhaberpapiere der Rivalin Swatch Group auf der undankbaren Liste der 22 «Key Underweights for 2027» wieder. Die hauseigene Luxusgüteranalystin stuft die Valoren von Richemont denn auch mit «Overweight» und einem Kursziel von 220 Franken und jene der Swatch Group mit «Underweight» und einem Kursziel von gerade einmal 127 Franken ein.
Die Londoner Strategen von Morgan Stanley sind ihrerseits eher zurückhaltend für die europäischen Luxusgüterunternehmen. Mit «Underweight» messen sie diesem Titelsegment mit Blick aufs kommende Jahr bloss ein unterdurchschnittliches Gewicht in den Kundenportefeuilles bei. Dennoch zählen die Richemont-Aktien mit «Overweight» und einem Kursziel von 206 Franken zu den erklärten Branchenfavoriten.
Und auch die Londoner Strategen der UBS wähnen die Cartier-Mutter unter den europäischen Konsumgüterherstellern in der Favoritenrolle. Das Anlageurteil der zuständigen Analystin lautet «Buy» mit einem Zwölf-Monats-Kursziel von 215 Franken.
Schon seit Jahren findet sich Richemont so häufig wie kaum ein anderes Unternehmen aus der Schweiz unter den Jahresfavoriten der Banken wieder. Das mag auch mit der geradezu beeindruckenden Geschäftsentwicklung des Luxusgüterkonglomerats zu tun haben. Insbesondere im margenstarken Geschäft mit Modeschmuck blickt das Unternehmen auf höchst erfreuliche Jahre zurück.
Noch haben andere Banken wie die Zürcher Kantonalbank, Kepler Cheuvreux oder Vontobel ihre Schweizer Aktienfavoriten für 2027 nicht kommuniziert. Ich wäre jedoch nicht überrascht, wenn die Aktien von Richemont auch heuer wieder auf der einen oder anderen weiteren Kaufliste zu finden wären. Allerdings zeigt die zuletzt unterkühlte Börsenreaktion auf das Halbjahresergebnis, wie hoch die Erwartungen an das Unternehmen mittlerweile sind.
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In einem mir zugespielten Strategiepapier aus dem Chief Investment Officer des UBS Global Wealth Management strafen die Autoren den Schweizer Aktienmarkt von «Attractive» auf «Neutral». Gleichzeitig verpassen sie dem heimischen Aktienmarkt sogar die Etikette «Least Preferred».
So wie ich das verstehe, begründen die Strategen diese beiden Schritte mit dem zuletzt überdurchschnittlich starken Abschneiden des Schweizer Aktienmarktes sowie mit der eher zurückhaltenden Einschätzung der Nahrungsmittelindustrie. Denn bekanntlich zählt Nestlé hierzulande ja zu den Indexschwergewichten.
Vermutlich kommt dieser Schritt nicht nur für mich überraschend, ist es doch keine zwei Wochen her, dass die Londoner Strategen der UBS Investmentbank den Schweizer Aktienmarkt mit Blick auf das kommende Börsenjahr noch in der Favoritenrolle wähnten.
Ich berichtete wie folgt:
Interessanterweise wähnen die UBS-Strategen neben dem spanischen Aktienmarkt auch den Schweizer Aktienmarkt in der Favoritenrolle. Sie räumen den Aktien aus diesen beiden Ländern denn auch ein überdurchschnittliches Gewicht in den Kundenportefeuilles ein. Soviel ich weiss, war dem vor wenigen Monaten noch nicht so.
...und weiter...
Wie mittlerweile üblich warten die Studienautoren auch mit konkreten Empfehlungslisten auf. Unter den «Top Trade Ideas for 2027» sind aus Schweizer Sicht neben den Aktien der drei Halbleiterausrüster VAT Group, Comet und Inficon auch jene des Tiefbauriesen Implenia zu finden. Im Gegenzug sollten Anleger um die Valoren von Swiss Life, Swatch Group und Swiss Re den Strategen zufolge einen grossen Bogen machen oder sogar auf rückläufige Kurse setzen.
Lange Rede, kurzer Sinn: Während man dem Schweizer Aktienmarkt im Investment Banking der UBS eine überdurchschnittliche Gewichtung in den Kundenportefeuilles einräumt, verpasst man ihm im Global Wealth Management das Prädikat «Least Preferred». Etwas mehr «unité de doctrine» schiene mir da nicht unangebracht...
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