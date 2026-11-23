Bei Barclays schaffen es die Aktien des Luxusgüterkonglomerats sogar auf die Liste der 46 «Key Overweights for 2027» - als einzige Vertreter aus der Schweiz wohlverstanden. Als Gegenpol finden sich die Inhaberpapiere der Rivalin Swatch Group auf der undankbaren Liste der 22 «Key Underweights for 2027» wieder. Die hauseigene Luxusgüteranalystin stuft die Valoren von Richemont denn auch mit «Overweight» und einem Kursziel von 220 Franken und jene der Swatch Group mit «Underweight» und einem Kursziel von gerade einmal 127 Franken ein.