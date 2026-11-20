Der cash Insider berichtet auch im Insider Briefing jeweils vorbörslich von brandaktuellen Beobachtungen rund um das Schweizer Marktgeschehen und ist unter @cashInsider auch auf X/Twitter aktiv.
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Während in Übersee der Rekord-Börsengang von Anthropic die Schlagzeilen dominiert und das lange Warten auf die sechste Ausgabe des Videospieleklassikers «Grand Theft Auto» endlich ein Ende hat, ist die Nachrichtenlage bei uns am Schweizer Aktienmarkt vergleichsweise dünn. Mit Ausnahme von ein paar wenigen Nachzüglern haben die meisten der hiesigen Unternehmen ihre Zahlenkränze fürs dritte Quartal mittlerweile veröffentlicht. Und auch sonst sind kursrelevante Neuigkeiten eher Mangelware.
In diese (Nachrichten-)Lücke springt auch heuer wieder die UBS. Die grösste Schweizer Bank versteht es seit Jahren wie kaum eine andere, mit ihren Prognosen für das kommende Börsenjahr die volle mediale Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Gut eine Woche ist es nun her, dass ihre Londoner Strategen mit einem nicht weniger als 93 Seiten starken Ausblick für 2027 aufwarteten. Selbst Tage später hallen die Prognosen in hiesigen Börsenkreisen noch immer nach.
Das Jahresendziel 2027 der Strategen für den Stoxx Europe 600 Index liegt bei 750 Punkten, was unter Aufrechnung der Dividenden eine Gesamtrendite von nahezu 19 Prozent verspräche. Zum Vergleich: Die Berufskollegen bei anderen Banken gehen durchschnittlich von einem Stand von 650 Punkten aus. Bis Ende 2028 sieht man das breit gefasste Börsenbarometer bei der UBS sogar auf 800 Punkte weitersteigen – wobei dem Schweizer Aktienmarkt ein überdurchschnittliches Gewicht in den Kundenportefeuilles eingeräumt wird.
Mittlerweile liegen mir zwei weitere Ausblicke seitens Morgan Stanley und der britischen Barclays vor. Beide stehen mit ihren Prognosen jenen der UBS in nichts nach. Die Barclays-Strategen trauen dem Stoxx Europe 600 Index bis Ende 2027 immerhin einen Vorstoss auf 725 Punkte zu und die Berufskollegen von Morgan Stanley gehen beim hauseigenen MSCI Europe Index von einem Anstieg um 15 Prozent aus.
Für Gesprächsstoff sorgen in hiesigen Börsenkreisen vor allem aber die überarbeiteten Branchenpräferenzen von Barclays. Die britische Grossbank stuft nämlich ausgerechnet die dividendenstarken europäischen Versicherungsaktien von «Market Weight» auf «Underweight» herunter. Die hauseigenen Strategen begründen diesen Schritt einerseits mit der überrissenen Bewertung und andererseits mit den möglicherweise zu hohen Gewinnerwartungen für das kommende Jahr. Sie setzen stattdessen auf europäische Bankaktien, welchen mit «Overweight» ein überdurchschnittliches Gewicht in den Kundenportefeuilles eingeräumt werden. Mit dieser Empfehlung sind die Briten in allerbester Gesellschaft. Denn auch bei der UBS und Morgan Stanley werden die europäischen Bankaktien zum Kauf angepriesen.
Um noch einmal auf die Versicherungsaktien zu sprechen zu kommen, finden sich bei Barclays zumindest aus Schweizer Sicht keine solchen auf der Liste der «Key Underweights for 2027». Einzige Schweizer Aktie auf dieser Liste ist übrigens jene der Swatch Group. Sie wird auch vom hauseigenen Analysten mit «Underweight» und einem Kursziel von gerade einmal 127 Franken eingestuft.
Wenden wir uns nun aber dem hiesigen Börsengeschehen zu. Viel Interpretationsspielraum bietet eine Beteiligungsmeldung des Laborausrüsters Tecan an die SIX Swiss Exchange. Denn wie aus der Meldung hervorgeht, ist Thomas Schmidheiny mit seinem Investment-Vehikel SEO neuerdings über Erwerbs- und Veräusserungspositionen am Unternehmen beteiligt.
Die Tecan-Aktien blicken seit Januar auf einen geradezu beeindruckenden Höhenflug zurück (Quelle: www.cash.ch)
Zur Erinnerung: Mitte März hatten sich Schmidheiny und seine Mitinvestoren mit gut drei Prozent bei den Männedorfern eingenistet und ihr Paket in den darauffolgenden Wochen – nach dem mittlerweile üblichen «Drehbuch» - auf etwas mehr als fünf Prozent ausgebaut. Noch im Mai dieses Jahres bestand dieses Paket ausschliesslich aus Aktien des Laborausrüsters.
Sowohl zum Zeitpunkt des Einstiegs als auch rund um die Beteiligungserhöhung herum wurden die Valoren noch zu Kursen unter 130 Franken gehandelt. Vor wenigen Wochen dann wurden im Zuge eines erfreulichen Zwischenberichts für das dritte Quartal und einer leichten Erhöhung der diesjährigen Finanzziele in der Spitze sogar Kurse von bis zu 278 Franken bezahlt.
Für mich liegt deshalb nahe, dass die Grossaktionäre ihre Aktien mit Optionen verschrieben oder ein kompliziertes Derivatkonstrukt darum herum aufgebaut haben. Demnach ist es nicht unwahrscheinlich, dass dabei zumindest eine kleine, wenn auch nicht näher bezifferbare Anzahl an Aktien zum Verkauf kam.
Der zuvor starken Aktienkursentwicklung begegnete ich vor etwas weniger als zwei Wochen mit folgenden Worten:
...und weiter...
Als ich besagte Zeilen schrieb, war mir allerdings noch nicht bewusst, dass diesbezüglich schon bald Neuigkeiten folgen würden. Dass die Tecan-Aktien alleine am Dienstag mit einem Minus von mehr als sechs Prozent abgestraft wurden, lässt erahnen, dass die Grossaktionärin ihr Paket mehr als bloss ein kleines bisschen ausgedünnt hat.
Wenn wir schon beim Thema Beteiligungsreduktion sind, dann möchte ich an dieser Stelle auch noch kurz auf jene von Cevian Capital bei der UBS eingehen. Wie aus einem bei der amerikanischen Börsenaufsicht SEC eingereichten Formular hervorgeht, haben die Skandinavier im dritten Quartal gut einen Viertel ihres Aktienpakets zu Geld gemacht. Ende September hielten sie noch rund 35,5 Millionen Titel mit einem Marktwert von umgerechnet 1,7 Milliarden Dollar.
Da sich der für seine aktive Einflussnahme berüchtigte Finanzinvestor weit unter dem meldepflichtigen Schwellenwert von drei Prozent bewegt, fliegt er hierzulande unter der Radargrenze. Wären da nicht die strengeren Offenlegungsvorschriften der Amerikaner – wir hätten vermutlich nie von der Beteiligungsreduktion erfahren.
Selbst wenn Cevian Capital den Verkauf des Teilpakets gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters herunterspielt, lassen die Skandinavier damit indirekt durchblicken, dass sie nicht an eine Übernahme der grössten Schweizer Bank durch oder einen Zusammenschluss dieser mit der amerikanischen Morgan Stanley glauben. Und auch was eine Sitzverlegung ins Ausland anbetrifft, scheint der Finanzinvestor keinerlei Einflussnahme ausüben zu wollen.
Für mich sind das alles nicht eben unwichtige Erkenntnisse – auch was die drohende Verschärfung der Eigenmittelvorschriften anbetrifft. Selber verharre ich bei den Aktien der UBS momentan an der Seitenlinie. Dies allerdings nur bedingt aus firmenspezifischen Gründen.
Keine grossen Wogen schlägt hingegen die am Donnerstagmorgen bekannt gewordene Reduktion der Holcim-Beteiligung durch den bekannten Financier Martin Ebner und seine Gattin Rosmarie. Neuerdings hält das Ehepaar über ihr Beteiligungs-Vehikel Patinex weniger als drei Prozent am Baumaterialhersteller aus Zug.
Langjährige Leserinnen und Leser meiner Kolumne werden sich noch daran erinnern, dass die Ebners im Frühsommer 2023 im Zuge einer Kapitalherabsetzung in den Olymp der bedeutenden Aktionäre aufgestiegen sind. Nun verlassen sie diesen im Zuge von Aktienverkäufen wieder.
Wie in hiesigen Börsenkreisen gemunkelt wird, sind Martin und Rosmarie Ebner allerdings weiterhin substanziell an Holcim beteiligt. Vermutlich wird der Beteiligungsreduktion an der Börse nicht zuletzt auch deshalb mit einem Hauch von Gleichgültigkeit begegnet.
Dennoch gilt: Wenn gut vernetzte Grossinvestoren wie Schmidheiny, Cevian Capital oder die Ebners einen Teil ihrer Gewinne ans Trockene fahren, dann geht davon für die Mitaktionärinnen und Mitaktionäre durchaus Signalwirkung aus.
Zwei weitere Hiobsbotschaften gibt es für die nicht gerade erfolgsverwöhnten Aktionärinnen und Aktionäre der Partners Group zu verzeichnen. Zum einen hat sich ein nicht namentlich bekanntes Mitglied der Geschäftsleitung in den letzten Tagen von Aktien im Gegenwert von 2,4 Millionen Franken getrennt (ich berichtete im Insider Briefing). Es ist dies der erste Titelverkauf seit April – und das, obwohl das diesjährige SMI-Schlusslicht noch immer gut 30 Prozent unter dem Stand von Anfang Januar notiert.
Zum anderen nehmen die Finanzwertespezialisten von Keefe, Bruyette & Woods in einer 80 Seiten starken Branchenstudie die Wiederabdeckung der Partners-Group-Aktien mit «Underperform» und einem Kursziel von gerade einmal 550 Franken wieder auf.
Der Autor Alexander Bowers befürchtet, dass die geringere Investitionsnachfrage, gepaart mit höheren Rücknahmen, im kommenden Jahr für wachstumsseitigen Gegenwind sorgen und auf die operative Gewinnmarge (EBITDA) drücken könnte.
Entwarnung gibt der Analyst in Bezug auf die künftige Ausschüttungspolitik. Er selber geht zumindest von einer stabilen Dividende aus – selbst wenn kurzfristig mehr als der gesamte Jahresgewinn ausgeschüttet wird. Seines Erachtens beraubt sich das Unternehmen damit aber der Möglichkeit eines gewinnverdichtenden Aktienrückkaufprogramms oder ergänzender Firmenübernahmen.
Aus der Sicht eines börsenkotierten Unternehmens ist eine Dividendenkürzung stets eine unangenehme Angelegenheit. Sollte die Partners Group gleichzeitig ein Aktienrückkaufprogramm ins Leben rufen, dürfte sie damit eigentlich aber punkten können.
Auch auf die Gefahr hin mich zu wiederholen, ist bei den Valoren des Risikokapitalspezialisten aus Baar weiterhin Geduld gefragt – zumal erst Mitte Januar mit ersten Vorabinformationen zur zweiten Jahreshälfte gerechnet werden darf. Die Gewinnkennzahlen stehen sogar erst Mitte März zur Veröffentlichung an. Ein kleiner Trost bleibt den Aktionärinnen und Aktionären: Sie werden mit einer attraktiv hohen Dividendenrendite von mehr als sieben Prozent fürs Warten «getröstet».
Tauchen wir an dieser Stelle kurz noch in die Filmwelt ein. Seit diesem Montag hat diese endlich einen neuen James Bond. Der Brite Robert Pattinson tritt künftig als «Agent 007» in die Fussstapfen des fantastischen Daniel Craig. Als grosser Fan dieser Filmreihe blutet mir bei dieser Wahl das Herz. Denn für mich verkörperte Craig den wahren Bond: Einen Mann ohne Eigenschaften, aber mit Stil. Ob Pattinson seinem Vorgänger wirklich das Wasser reichen kann? Wir werden es herausfinden...
Zumindest am Hauptsitz von Richemont dürften am Montag wohl die Champagnerkorken geknallt haben, ist Pattinson seit wenigen Wochen doch Markenbotschafter des hauseigenen Luxusuhrenherstellers Jaeger-LeCoulture.
Wie der für die Zürcher Kantonalbank tätige Analyst Gian Marco Werro schreibt, trägt James Bond seit dem 1995 erschienenen Film «Golden Eye» exklusiv eine Luxusuhr aus dem Hause Omega. Und diese gehört bekanntlich der Swatch Group. Für Werro käme es einem klaren Rückschlag gleich, würde der neue James Bond fortan ausschliesslich eine Jaeger-LeCoulture und nicht mehr eine Omega tragen.
Nun heisst es warten, bis sich der Nebel lichtet. Mit grösseren Aktienkursverwerfungen bei der Swatch Group oder Richemont ist in diesem Zusammenhang wohl eher nicht zu rechnen. Für die Strategen von Barclays steht jedenfalls schon heute fest, dass die Swatch Group an der Börse auch im kommenden Jahr ganz im Schatten von Richemont stehen wird. Die Aktien von Richemont sind im Ausblick der Briten für 2027 folglich auf der Liste «Key Overweights for 2027» und jene der Swatch Group wie bereits berichtet auf der Liste der «Key Underweights for 2027» zu finden.
Mit Blick auf nächste Woche gilt mein persönliches Interesse dem Zwischenbericht von Julius Bär für die ersten zehn Monate – auch wenn die Aktien der Zürcher Bank seit wenigen Wochen nicht mehr Teil meiner Schweizer Aktienfavoriten sind. Ausserdem bin ich neugierig, wie sich der Pharmazulieferer Bachem am diesjährigen Investorentag so schlägt. Mehr dazu vermutlich am nächsten Freitag, wenn es wieder heisst: Die Börsenwoche im Schnelldurchlauf.
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