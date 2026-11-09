Auch die geplante Mehrwertsteuererhöhung wäre wohl nicht eben hilfreich, würde sie am 29. November an der Urne denn angenommen. Zur Erinnerung: Die Vorlage sieht eine Anhebung des Normalsatzes um 0,4 Prozentpunkte sowie einen um 0,2 Prozentpunkte höheren Sondersatz für Beherbergungsdienstleistungen vor. Hier kommt nun der für die UBS tätige Ökonom James Mazeau ins Spiel. Er glaubt, dass Haushalte mit tiefen Einkommen die Mehrwertsteuererhöhung im Verhältnis zu ihrem Einkommen überdurchschnittlich stark zu spüren bekämen und gezwungen sein könnten, ihren Konsum zu reduzieren. Auch dieser Effekt würde die Folgen auf die Wirtschaftsleistung und die Teuerungsentwicklung wohl etwas abfedern.