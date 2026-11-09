Der cash Insider berichtet auch im Insider Briefing jeweils vorbörslich von brandaktuellen Beobachtungen rund um das Schweizer Marktgeschehen und ist unter @cashInsider auch auf X/Twitter aktiv.
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In wenigen Wochen erhalten Rentnerinnen und Rentner in der Schweiz erstmals eine 13. AHV-Rente ausbezahlt. Gerade noch rechtzeitig als «kleiner Zustupf» aufs Weihnachtsfest hin. Die Vorfreude darauf ist riesengross – selbst wenn die Finanzierung alles andere als in trockenen Tüchern ist und über die behördenseits vorgesehene Erhöhung der Mehrwertsteuer erst noch befunden werden muss.
Unklar bleiben deshalb auch die Auswirkungen auf die hiesige Teuerungsentwicklung. Seit dem vergangenen Dienstag wissen wir, dass der Landesindex der Konsumentenpreise im Oktober Fahrt aufgenommen hat. Mit 1,5 Prozent lag die Jahresteuerung rückblickend höher, als in Expertenkreisen erwartet worden war.
Mit aufschlussreichen Zahlen in Bezug auf die 13. AHV-Rente wartet nun Salomon Fiedler von der Deutschen Bank auf. Den Berechnungen des Ökonomen zufolge entsprechen die 4 Milliarden Franken, welche als Mehrkosten im Raum stehen, einem halben Prozent der für dieses Jahr geschätzten Wirtschaftsleistung beziehungsweise einem ganzen Prozent der privaten Konsumausgaben.
Er glaubt allerdings, dass sich die Auswirkungen auf die Konsumentenpreise in einem geringeren Rahmen bewegen sollten. Fiedler begründet dies einerseits damit, dass die Schweizerinnen und Schweizer ein Volk von Sparern sind und etwa einen Viertel der 13. AHV-Rente auf die hohe Kante legen dürften. Andererseits komme der Bund für rund 20 Prozent der Mehrkosten über Transferzahlungen auf, was die Folgen auf die Gesamtnachfrage etwas dämpfe.
Dennoch räumt der Ökonom ein, dass ein gewisses Risiko besteht, dass sich ein Gros der Rentnerinnen und Rentner dazu entschliessen könnte, einen Grossteil der 13. AHV-Rente kurzfristig auszugeben. Das wiederum würde in den nächsten Monaten zu einem Teuerungsschub führen und für Verunsicherung sorgen, wie er weiter schreibt.
Auch die geplante Mehrwertsteuererhöhung wäre wohl nicht eben hilfreich, würde sie am 29. November an der Urne denn angenommen. Zur Erinnerung: Die Vorlage sieht eine Anhebung des Normalsatzes um 0,4 Prozentpunkte sowie einen um 0,2 Prozentpunkte höheren Sondersatz für Beherbergungsdienstleistungen vor. Hier kommt nun der für die UBS tätige Ökonom James Mazeau ins Spiel. Er glaubt, dass Haushalte mit tiefen Einkommen die Mehrwertsteuererhöhung im Verhältnis zu ihrem Einkommen überdurchschnittlich stark zu spüren bekämen und gezwungen sein könnten, ihren Konsum zu reduzieren. Auch dieser Effekt würde die Folgen auf die Wirtschaftsleistung und die Teuerungsentwicklung wohl etwas abfedern.
Während man bei der Deutschen Bank für den kommenden Winter in der Spitze neuerdings von einer Jahresteuerung von 1,5 (zuvor 1,25) Prozent ausgeht, lässt man die Prognosen für die kommenden Jahre unangetastet. Ähnliches gilt für die Zinserwartungen der Grossbank, sieht sie die Schweizerische Nationalbank (SNB) doch sogar bis Ende 2028 an ihrer Nullzinspolitik festhalten. Alles also nur halb so wild?
Meines Erachtens ist die SNB sowieso anderweitig gefordert, haben es die Entscheidungsträger in den letzten Jahren doch verpasst, Gelegenheiten für eine Bilanzreduktion beim Schopf zu packen. Mit Blick auf die exzessive Staatsverschuldung und die immer zahlreicheren kleinen Brandherde in Übersee – etwa im Private-Credit-Bereich oder bei Gewerbeliegenschaften – befürchte ich, dass hinter der nächsten Ecke eine neue Finanz- und/oder Schuldenkrise lauern könnte. Eine Krise, auf welche die SNB wegen ihrer Nullzinspolitik und der aufgeblähten Bilanz nurmehr eingeschränkt reagieren könnte.
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Ich bin immer wieder aufs Neue überrascht, wie schnell ein gefeiertes Unternehmen und seine Aktien an der Börse in Ungnade fallen können. Dass es auch in die andere Richtung schnell gehen kann, zeigt Tecan. Ende April galt der Laborausrüster bei einem Aktienkurs von 115 Franken in hiesigen Börsenkreisen noch als ein «Sorgenkind».
Keine sieben Monate später und mehr als 130 Kursfranken höher, haben sich die Männedorfer längst rehabilitiert. Im Zuge eines erfreulichen Zwischenberichts für das dritte Quartal und einer leichten Erhöhung der diesjährigen Finanzziele wurden am vergangenen Donnerstagmorgen in der Spitze sogar Kurse von bis zu 278 Franken bezahlt – bevor Gewinnmitnahmen einsetzten.
Für Gesprächsstoff sorgt das Hüst-und-Hott des für die Basler Kantonalbank tätigen Analysten Elmar Sieber. Auf die überarbeiteten diesjährigen Finanzziele abgestützt, stuft er die Tecan-Aktien mit einem Kursziel von 280 (zuvor 240) Franken von «Marktgewichten» auf «Übergewichten» herauf.
Sieber macht damit den vor vier Wochen vollzogenen Schritt rückgängig, als er die Valoren des Laborausrüsters nach ihrem zuvor guten Lauf trotz einer Erhöhung des Kursziels auf 240 (zuvor 220) Franken von «Übergewichten» auf «Marktgewichten» abstrafte. Ich berichtete damals frühmorgens im Insider Briefing.
Zugegeben: Auch für mich kommt die jetzige Heraufstufung ziemlich überraschend. Allerdings will ich mit dem Analysten nicht allzu hart ins Gericht gehen, lag er im Januar doch goldrichtig, als er die Aktien bei Kursen von etwas mehr als 150 Franken im Rahmen einer Wiederabdeckung mit «Übergewichten» und einem Kursziel von damals 180 Franken aufnahm.
Für mich sind die Valoren des Laborausrüsters aus Männedorf auf kurze Sicht etwas gar über das Ziel hinausgeschossen. Firmenchefin Camila Japur und ihre Belegschaft müssen auf die üppigen Vorschusslorbeeren nun erst einmal (Helden-)Taten folgen lassen.
Selber bin ich übrigens neugierig, ob Thomas Schmidheiny nach dem starken Lauf der Aktien an seinem Paket festhalten oder Kasse machen wird. Er hatte sich mit seinem Investment-Vehikel SEO im März zu deutlich tieferen Kursen eingekauft und sitzt nun auf üppigen Gewinnen.
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