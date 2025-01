Dividendenenttäuschungen bei Schweizer Aktien häufen sich - wie ernst ist die Lage?

Die letztjährige Geschäftsentwicklung lässt sich nicht länger schönreden – selbst wenn Firmenchef Nick Hayek mit Blick aufs neue Jahr wie gewohnt nur so vor Zuversicht strotzt. Für 2024 resultiert ein Umsatzrückgang um 15 Prozent auf 6,74 Milliarden Franken. Der Reingewinn brach sogar um 78 Prozent auf 193 Millionen Franken ein. Analysten waren durchschnittlich von einem Jahresgewinn in Höhe von 377 Millionen Franken ausgegangen. Das Unternehmen selber macht die Absatzschwäche in China sowie einen hohen Investitionsbedarf für die wegbrechenden Gewinne verantwortlich. Gleichzeitig signalisiert man, dass man für eine Belebung bereit sein wolle. Im übertragenen Sinn heisst letzteres in etwa so viel wie: Am Hauptsitz in Biel wird «weitergewurstelt» wie bisher.