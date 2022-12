Ein Muss für jedes Portefeuille: Verkappte Kaufempfehlung für die diesjährige SMI-Gewinneraktie

Keine zwei Wochen ist es her, dass mit Michael Huttner von der Berenberg Bank ein Veteran unter den Versicherungsanalysten Klartext sprach. In einem Kommentar verlieh er seiner Kaufempfehlung sowie dem Kursziel von etwas mehr als 522 Franken noch einmal Nachdruck. Auf Basis der erst kürzlich kommunizierten neuen Mittelfristziele rechne er bei der Versicherungsgruppe mit einer Beschleunigung des Dividendenwachstums, wie er damals festhielt. Ihm scheint es insbesondere der Inhalt auf Seite 60 der Präsentationsunterlagen für den diesjährigen Investorentag angetan zu haben, kommt er darauf abgestützt doch sogar auf eine mögliche Dividende in Höhe von 35 Dollar je Aktie für das Jahr 2025. Zum Vergleich: Sein Kollege bei Vontobel geht nur von umgerechnet 32 Dollar aus.