Seit dieser Woche ist bekannt, dass mit Hanneke Faber eine ehemalige Unilever-Managerin in die Fussstapfen des langjährigen Logitech-Chefs Bracken Darrell tritt. An der Verwaltungsratsspitze zieht mit Wendy Becker eine weitere erfahrene Managerin die Fäden. Zumindest in Börsenkreisen scheint diese geballte "Frauen Power" jedenfalls schon mal gut anzukommen. Vontobel-Analyst Michael Foeth sah sich am Tag der Ernennung Fabers gar zu einer Erhöhung seines Kursziels auf 81 (zuvor 77) Franken veranlasst. Er preist die Aktien wie bis anhin zum Kauf an.