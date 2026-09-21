Kaufempfehlung aus Deutschland für einen gefallenen Börsen-Star

Am Freitag nun lud Huber+Suhner nach Pfäffikon zum diesjährigen Investorentag. Allerdings blieb die von einigen Analysten erhoffte Erhöhung der 2022 kommunizierten Mittelfristziele aus. Das Unternehmen strebt einen Jahresumsatz von mehr als einer Milliarde Franken bei einer operativen Gewinnmarge (EBIT) zwischen 9 und 12 Prozent an. Finanzchef Richard Hämmerli will diese Vorgaben erst mit der Veröffentlichung des diesjährigen Ergebnisses überdenken und vertröstet in diesem Zusammenhang ins kommende Frühjahr. Da überrascht es mich nicht, dass die Aktien am Freitag mit einem Minus von etwas mehr als drei Prozent aus dem Handel gingen.