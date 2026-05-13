Auch heute Mittwoch gerät der Stellenvermittler an der Börse wieder unter die Räder. Obschon der Zahlenkranz für die ersten drei Monate auf den ersten Blick solide daherkommt, büssen die Valoren mehr als 13 Prozent ein. Dass das organische Umsatzwachstum mit 5,3 Prozent über den durchschnittlich erwarteten 4 Prozent liegt und dem Unternehmen beim operativen Gewinn (EBITA) mit 148 Millionen Euro eine Punktlandung auf den Analystenschätzungen gelingt, scheint dabei kaum von Bedeutung. Den vorsichtigen Aussagen zur Entwicklung der Bruttogewinnmarge im angelaufenen zweiten Quartal wird ein ungleich grösseres Gewicht beigemessen.