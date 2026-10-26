Londoner Analyst traut dem Börsengewinner von 2024 mehr als eine Kursverdoppelung zu

Zu Wochenbeginn werden für die Partizipationsscheine von Roche im frühen Handel in der Spitze Kurse von bis zu 397 Franken bezahlt. Damit schrammen die Valoren der Pharma- und Diagnostikgruppe aus Basel knapp an der bisherigen Bestmarke vom Frühling 2022 vorbei. Neben dem Rückschlag des Platzrivalen Novartis mit dem Fenebrutinib-Konkurrenzmittel Remibrutinib (Multiple Sklerose) gehen auch von der Heraufstufung von «Hold» auf «Buy» bei einem Kursziel von 500 (zuvor 340) Franken durch die Deutsche Bank vom Freitag noch immer positive Impulse aus. Nur wenige Tage zuvor hatte schon Oddo eine geradezu spektakuläre Kehrtwende von «Underperform» auf «Outperform» vollzogen – wobei das überarbeitete Kursziel der Franzosen mit 440 (zuvor 300) Franken schon beinahe bescheiden anmutet.