In den letzten Tagen kam das Geschehen bei uns am Schweizer Aktienmarkt – zumindest gefühlt – beinahe zum Erliegen. Angesichts des Erntedankfests glänzten die amerikanischen Marktakteure auch hierzulande durch Abwesenheit. Nicht eben wenige unter ihnen verabschiedeten sich schon am Mittwoch in ein verlängertes Wochenende, wie mir aus Übersee berichtet wird. Und so kam es, wie es kommen musste: Die Handelsumsätze waren noch dünner als sonst...