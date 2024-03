Kommende Woche steht das Geschehen auch bei uns am Schweizer Aktienmarkt ganz im Zeichen der Geldpolitik. Neben der amerikanischen Notenbank am Mittwoch, wird am Donnerstag auch die Schweizerische Nationalbank (SNB) über den Leitzins befinden. So früh im Jahr erscheinen erste Leitzinsreduktionen zwar unwahrscheinlich. Völlig ausschliessen lassen sich Überraschungen angesichts der zuletzt zahmen Teuerung dann allerdings doch nicht. Mehr dazu am nächsten Freitag, wenn es wieder heisst: Die Börsenwoche im Schnelldurchlauf.