Mysteriöser Verkäufer eines UBS-Aktienpakets: Nun beginnt das Rätselraten

Auch der norwegische Staatsfonds wird als möglicher Verkäufer eines Teilpakets gehandelt. Zur Erinnerung: Es war im Dezember 2014, als sich die Skandinavier bei der grössten Schweizer Bank erstmals als bedeutende Aktionäre mit einem Stimmenanteil von gut drei Prozent zu erkennen gaben. Das alleine wäre allerdings noch keine Schlagzeile wert – sind sie aufgrund ihrer schieren Grösse doch auch an manch anderem europäischem Grossunternehmen in ähnlichem Umfang beteiligt. In den Wochen nach der Rettung der Credit Suisse durch die UBS bauten die Skandinavier ihr Aktienpaket dann aber auf fünf Prozent aus. Dabei ging die Beteiligungserhöhung weit über das hinaus, was im Zuge des Umtauschs von Credit-Suisse-Aktien in jene der UBS zu erwarten gewesen wäre.