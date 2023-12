Weitere Berufskollegen bei anderen Banken dürften diesem Beispiel folgen und ihre Schätzungen und Kursziele ebenfalls unter negativen Vorzeichen überdenken, wie ich am frühen Dienstagmorgen im Insider Briefing vermutete. Und tatsächlich stellt mittlerweile auch Analyst Dani König bei Mirabaud Securities seine Schätzungen in Frage. Er ist nun dabei, diese zu überarbeiten – was ebenfalls in einer einschneidenden Kurszielreduktion münden könnte. An der Kaufempfehlung hält der Mirabaud-Analyst hingegen fest, soviel sei an dieser Stelle schon mal verraten.